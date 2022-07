Chester Hanks arremete contra sus padres: "Me hundieron psicológicamente"

Ahora, Chester Hanks ha querido recordar aquel momento a través de su canal de YouTube. "Estaba en el punto más bajo de mi vida. Completamente perdido, hasta el punto en el que la histeria traspasaba los límites que yo conocía. Me hundieron psicológicamente", ha asegurado.

Sin embargo, Chet entiende la decisión que tomaron sus padres porque "estaba totalmente fuera de control" y defiende su amor por ellos. "No habría cambiado mi situación por nada, amo a mis padres".

En el mismo canal de YouTube, Chester habla de los privilegios a los que tuvo acceso por ser un Hanks. "Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño. Pude hacer muchas cosas geniales que mucha gente no tuvo la oportunidad de hacer: viajar por el mundo, quedarme en buenos hoteles, volar en aviones privados y me siento muy bendecido por eso. No cambiaría mi situación", sentencia.

Fuente: Mundo Deportivo