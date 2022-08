Chajarí: el conmovedor detalle de la joven a la que le regalaron el viaje a Bariloche

"Estoy re feliz. No me lo esperaba y me sorprendieron un montón los chicos. La verdad que es muy linda la agrupación, los adoro a todos. Con mi familia habíamos decidido que no viajaba por cuestiones económicas. También tengo a mi hermano de la misma promoción, entonces era muy complicado hacer dos viajes y se decidió que ninguno de los dos viajaba", contó la joven al Nueve.

Una de sus compañeras reveló cómo se gestó la decisión. "Hace un tiempo que ya estaba la idea de darle el liberado a Belén, pero nunca surgió la chance de tirar esa idea. Hace poquito tuvimos una reunión, la votación tenía que ser unánime y todos dijeron que sí. Al otro día decidimos darle la sorpresa en la escuela", comentó.

El conmovedor detalle

Todos los compañeros de Belén destacaron que es una gran amiga y una persona muy solidaria. Asimismo, coincidieron en remarcar un detalle en particular: ella los ayudó de manera desinteresada en el trabajo de organización que requerían los bailes y demás actividades que organizaron para juntar fondos. "A pesar de que no recibía nada a cambio, siempre nos ayudaba", aseguró uno de los alumnos.

Finalmente, el objetivo de que la joven esté en Bariloche junto a sus amigos será posible luego de que ellos decidieran entregarle el pasaje liberado. No obstante, siguen recolectando fondos para tratar de terminar de pagar el viaje a otro compañero y, para ello, pusieron a disposición una cuenta bancaria en la que se pueden realizar donaciones.

Cómo colaborar

Aquellos interesados en ayudar pueden contribuir con transferencias al alias GRANJA.TANGO.CANCHA.