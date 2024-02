Caso Berenice Gonzálvez: el abogado de la amiga planteó una hipótesis diferente a la de los fiscales

El abogado de la amiga presa de Berenice Gonzálvez, Agustín Greco, asegura que su defendida es inocente y que "no la entregó". "En este momento ella está detenida", aseguró el letrado en diálogo con Canal 9 Litoral y remarcó: "Acá no se está frente a un femicidio".

La investigación para aclarar la muerte de Berenice Gonzálvez en Victoria, se encuentra en un proceso de espera para definir concretamente cómo se produjo el deceso de la joven de 23 años.

Por el hecho, fueron imputados y detenidos en la cárcel Daniel Castañeda de 46 años y una amiga de la víctima, de 25 años. Para los fiscales Iván Yedro y Gamal Taleb, a los detenidos se los debe investigar por los delitos de Suministro de material estupefaciente y de Abuso sexual con acceso carnal agravado, en el caso del hombre, y de Encubrimiento y Suministro de drogas a la joven presa en la cárcel de mujeres de Paraná

El abogado defensor de ZEB, la detenida en la UP 6, habló con Canal 9 Litoral, y según su punto de vista, está con una hipótesis muy diferente a la planteada por los fiscales. “Primero, me parece excesivo el tiempo de detención en la cárcel. Segundo no se tuvieron en cuenta medidas intermedias como una prisión domiciliaria, ya que la detenida es madre de una criatura, pero además, no estaba en riesgo la propia investigación y no había peligro de fuga”, comentó el letrado de Victoria, para anunciar que este miércoles analizará con su defendida los pasos a seguir, y ver si apela o no la preventiva en la cárcel. Además, está esperando el momento oportuno para que de su declaración de descargo como imputada.