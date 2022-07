Lo hizo al referirse a la visita del titular de la Jefatura de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por un “largo listado de gente que cobra sueldos, que se junta habitualmente en un hotel de cinco estrellas de la ciudad y que no escatiman en gastos de encuestadoras y focus group, que son las herramientas con las que hacen política”.

En tal sentido agregó que “le reconocemos la gran capacidad para construir veredas y convertir a la Ciudad Autónoma en una gran inmobiliaria, pero deberían explicar qué hacen en Paraná cuando falta más de un año para las elecciones del año que viene”.

La Legisladora sostuvo que “lo mismo debería explicar su anfitrión, el diputado Nacional, Rogelio Frigerio, que ayer estaba montado en un pobre acto opositor al gobierno de Alberto Fernández, hoy se reparte con la visita de Rodriguez Larreta y mañana seguramente en algún canal de televisión nacional pretenda explicar lo que nos está pasando”.

Ramos alertó “nos puede pasar lo mismo que con Mauricio Macri si la comunidad no toma nota de la liviandad con que se manejan estos personajes; primero se reúnen para criticar a Javier Milei porque les resta votos por derecha, luego Frigerio dice que tiene coincidencias con el pensamiento libertario y mientras tanto recorren juntos las calles hablando de los valores y la institucionalidad”.

“Quiero recordarles que con Macri, Frigerio y Rodríguez Larreta en el gobierno, las Pymes se fundían, los clubes no podían pagar los servicios, no se realizaron obras en ninguna parte y como si fuera poco tomaron 100 mil millones de dólares de deuda y ni siquiera pudieron pagar los compromisos en pesos que nos dejaron”. Por último señaló que “si el pueblo no toma nota de estas contradicciones están en juego no sólo las conquistas sociales, sino también los derechos de los trabajadores, porque detrás de esas sonrisas congeladas se afilan las tijera s del ajuste neoliberal que no pudieron terminar con Macri”.