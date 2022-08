"Vamos a disfrutar", fueron las palabras con las que el cantante uruguayense se presentó. Daniel consiguió el apoyo de 98 de los 100 jurados y se convirtió en la mejor perfomance de la noche. Su actuación hizo que el propio "Puma" Rodríguez se sumara y entonara junto a él las estrofas de su éxito.

¡EMOCIÓN! Daniel Caire se presentó con "De punta a punta", El Puma Rodríguez se paró y cantó con él

Canta Conmigo Ahora: el reproche de Bebe Contempomi a un cantante entrerriano

Tato Giménez es un artista oriundo de Chajarí y este lunes también participó en Canta Conmigo Ahora. En su presentación, el cantante entrerriano recibió un reproche por parte de Bebe Contempomi.

El joven se presentó con la canción Cuando amas a alguien, uno de los grandes clásicos de César "Banana" Pueyrredón. Sin embargo, el periodista de rock le recriminó que no cantara Como Alí, la canción de la banda Los Piojos, que hace referencia a la ciudad del norte de Entre Ríos, de donde Tato es oriundo.

"Estoy decepcionado porque Chajarí es una ciudad chica y la mencionan Los Piojos en la canción Como Alí. ¡Me cantás 'Banana' Pueyurredón!", le reprochó Bebe Contempomi. "No te calentés", fue la respuesta del entrerriano, en un ida y vuelta divertido que tuvieron tras su presentación.

Cabe destacar que, según el testimonio de los propios participantes, no son ellos quienes eligen la canción sino que esa decisión la toma la producción.

Así fue la presentación del cantante de Chajarí:

Alentado por su madrina desde el cielo, Tato Giménez emocionó cantando "Cuando amas a alguien"

Una docente paranaense se presentó en Canta Conmigo Ahora

Una docente paranaense también se presentó este lunes en Canta Conmigo Ahora. Se trata de Nadyan, una profesora de música y preceptora que cantó en el certamen de talentos de Marcelo Tinelli, que se emite por la pantalla de Canal 9 Litoral.

Según contó, Nadyan trabaja en la Escuela de Educación Técnica N° 5 Malvinas Argentinas de Paraná. "Soy profe de música, con especialidad en canto lírico y tengo una hija de 8 años", comenzó su presentación ante los 100 jurados.

Y agregó: "Cuando mi compañera de trabajo me dijo '¿Por qué no vas?', dije: 'No, no participo más de los certámenes'". Sin embargo, cuando pensó en su pequeña hija, su panorama cambió.

"Pensá que quizás tu nena lo vea como que su mamá no se rinde", fueron las palabras que la terminaron de convencer para subirse al escenario. "Siempre le voy a inculcar que ella cumpla sus sueños", aseguró sobre su niña.

La canción elegida fue el clásico Mujeres, de Ricardo Arjona. Tras su performance, recibió el voto positivo de 43 jurados y quedó lejos del podio, ya que tenía que alcanzar al menos 97.