"Nací y me crie en la provincia de Salta, en General Mosconi. Vengo con mi familia de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, una provincia que me abrazó con mucho amor. Vengo a dejar mi corazón acá. Espero que lo disfruten y puedan cantar conmigo", dijo Lucas, antes de interpretar el clásico "Y cómo es él" de José Luis Perales.

Cristian Castro, una de las figuras más importantes de la música de América Latina y que es parte del jurado de Canta Conmigo Ahora, se vio profundamente emocionado tras la interpretación del vecino de Concepción del Uruguay. "Cantaste muy bien. Tienes un espíritu tremendo. Me enternece muchísimo que seas militar, una profesión de lo más respetable de este mundo", indicó el cantante mexicano.

La participación Agustina Arias de Paraná

Cabe destacar que no es la primera vez que un artista oriundo de Entre Ríos se presenta en Canta Conmigo Ahora. La primera en hacer su aparición en el certamen fue Agustina Arias, la cantante paranaense que es una de las voces líderes de la Banda de Policía de Entre Ríos.

"Soy Agustina Arias, tengo 39 años y soy de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Vengo a ofrecerles lo que mejor sé hacer, que es cantar, y quisiera que canten conmigo", indicó la artista paranaense, antes de entonar Oh! Darling, uno de los clásicos de The Beatles.

La nueva apuesta de Marcelo Tinelli

"Canta conmigo ahora" es la versión argentina del formato televisivo de entretenimiento británico All together now, que comenzó a emitirse por la pantalla de Canal 9 Litoral.