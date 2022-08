"Voy a eliminar de mis amigos a todos los que rompan las pelotas con que no nombré a Ramírez. Porque en realidad si lo nombré y lo cortaron", aseveró la vecina paranaense, que está radicada en la capital provincial por trabajo y agregó: "Si yo quiero no lo nombro y digo que nací en Marte y tampoco nadie tiene por qué ofenderse".

"Yo lo nombre y lo cortaron. Me dijeron que diga de Paraná, que es donde vivo actualmente porque trabajo. Así como también cortaron lo que dije en vivo de que al tema lo eligió la producción, no yo. Así que sinceramente no me interesa el que se enoje", indicó Nadyan en su cuenta de Facebook.

cantante Nadyan Canta Conmigo Ahora paranaense Ramírez

La presentación de Nadyan en Canta Conmigo Ahora

Según contó, Nadyan trabaja en la Escuela de Educación Técnica N° 5 Malvinas Argentinas de Paraná. "Soy profe de música, con especialidad en canto lírico y tengo una hija de 8 años", comenzó su presentación ante los 100 jurados.

Y agregó: "Cuando mi compañera de trabajo me dijo '¿Por qué no vas?', dije: 'No, no participo más de los certámenes'". Sin embargo, cuando pensó en su pequeña hija, su panorama cambió.

"Pensá que quizás tu nena lo vea como que su mamá no se rinde", fueron las palabras que la terminaron de convencer para subirse al escenario. "Siempre le voy a inculcar que ella cumpla sus sueños", aseguró sobre su niña.

La canción elegida fue el clásico Mujeres, de Ricardo Arjona. Tras su performance, recibió el voto positivo de 43 jurados y quedó lejos del podio, ya que tenía que alcanzar al menos 97.

Así fue su perfomance: