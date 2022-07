Cañete sigue al frente de Iosper: "Ratifica una gestión"

"Es una gran responsabilidad. Ratifica toda una gestión que venimos haciendo, que se ve confirmada con la voluntad unánime de brindarme la responsabilidad de seguir al frente del Directorio. Que es muy abierto, genera consensos y plantea situaciones para mejorar. He tenido reuniones con todos los directores, y han expresado políticas para seguir avanzando y creciendo, que es la más importante y mejor de la provincia", indicó Cañete.

El titular de la obra social apuntó luego: "Los objetivos que nos proponemos son los mismos que en las primeras dos gestiones. Pusimos en marcha el Centro de Medicina Nuclear, el proyecto más importante en los últimos 40 años. Debemos avanzar en la solvencia y fortaleza económica para costear remedios, patologías, leyes especiales y la instrumentación de nuevas tecnologías que son requeridas y deben cubrirse".

Para justamente tener una obra social solvente, Cañete dijo que hace falta "austeridad, hacer que los recursos rindan y mantener una política arancelaria como la de hoy". "Todos los aumentos que reciben los trabajadores los vamos a transferir en mejorar de los aranceles. Debemos ser una gestión responsable, atacar problemáticas como odontólogos y anatomopatólogos, que trabajaremos para encontrar soluciones. Ya sea con convenios o contratando odontólogos propios", resaltó.

Sobre los amparos que muchas veces son presentados en la Justicia por afiliados, el director subrayó: "Algunos no entienden que la obra social es provincial y buscan ir a otras provincias a hacer tratamientos. Otros amparos son por aranceles en tratamientos de discapacidad, que son los que podemos cumplir. No tenemos ayuda de Nación y tenemos un presupuesto acotado. Tratamos de acompañar a los prestadores, pero no podemos cumplir valores nacionales".