sergio massa mate.jpg Sergio Massa asume cuando la crisis tendía a espiralizarse.

“La apuesta de Sergio Massa como un superministro de Economía, Producción y Agricultura concentrando las funciones de tres ministerios, más todo el área de organismos internacionales y de créditos bilaterales que estaba bajo la órbita de Gustavo Beliz y de alguna manera empoderando un ministro de Economía y desplazando a funcionarios importantes como Daniel Scioli, el mismo Beliz, marca que Cristina Fernández y Alberto Fernández tomaron conciencia de la gravedad, la profundidad la crisis, y el riesgo de espiralización”, recalcó en AHORA Litoral, por Canal 9.

El especialista en economía recordó que “esta propuesta de Massa ‘superministro’ entre comillas, era la misma que había estado sobre la mesa el 2 de julio con la salida de Martín Guzmán y sin embargo en su momento no solamente Alberto Fernández sino la propia Cristina no estaban convencidos de avanzar en ese sentido”.

Para Maximiliano Montenegro, la dinámica de los mercados de las últimas semanas, tras la asunción de Silvina Batakis en reemplazo de Martín Guzmán, profundizó la crisis y “en este momento hay un presidente que da prácticamente un paso al costado, una Cristina que se repliega y que difícilmente milite las medidas que tiene en carpeta para la semana próxima Sergio Massa”.

Silvina Batakis Economía.jpg Slvina Batakis no completó un mes en el gobierno.

Para el analista, lo que se viene “son medidas principalmente de ajuste fiscal y monetario”. Con estas acciones, entiende el columnista de AHORA, “Sergio Massa va a intentar salir al menos de la trayectoria de crisis de espiralización que llevaba la economía hasta ahora”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgnepOOOoUe%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPp47P2S3hZCRCmNz4RS8wSJqjAsYjf8WodZBgO9H2nJYKZB1j5XX8Eo2EjXl0VXmUuy37vwPx83M8dgVOy8fNU5P0g3Aq85PtQudqwbEqZBGceZBZA3BUKp25GIpJ5wo6KhmF9EeGxoVab9qVQ8YL8ZCUdCbAm8HwvDZASujQlq4WmbRO5mEecZD View this post on Instagram A post shared by Canal Nueve Litoral (@nuevelitoral)

Una señal esperada

Maximiliano Montenegro lee el efecto en los mercados del anuncio (suba de los bonos argentinos, baja del dólar blue, contado con liquidación, dólar MEP) “como que finalmente se envía una señal de que se va a buscar acercar las metas fiscales y monetarias acordadas con el FMI”.

Para el analista es “la misma señal que había dado Silvina Batakis, pero ella estaba en un vacío de poder. A Batakis no salió a respaldarla la Cristina y Alberto Fernández no tenía ninguna relevancia, y obviamente Sergio Massa sehabía corrido después que no habían aceptado su propuesta”.

“Ahora -contrapuso Maximiliano Montenegro- la interpretación es que Segio Massa va a hacer ese ajuste fiscal y monetario para que básicamente esta economía no esté inundada de pesos y sin dólares en el Banco Central porque eso es una carrera directa a un estallido inflacionario y cambiario”.

Última carta de supervivencia

Para el economista la vicepresidenta Cristina Fernández “difícilmente, con todo lo que viene diciendo y que es parte de su relato, vaya a militar las medidas que tiene en carpeta Sergio Massa. Pero al menos va a guardar algún silencio que le permita al flamante ministro ocupar el centro de la escena. Y detrás de Massa está no solamente la decisión de todo el gobierno sino también de los gobernadores y del Frente de Todos que ve esto como su última carta de supervivencia”.