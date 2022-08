Buscar el aire

Desde chica que los espacios cerrados me marean, cuando viajaba en auto de niña iba siempre con mi madre al costado y ella con una bolsa por si me descomponía. Bah, ella con las cosas para mi inminente malestar. Es el primer julio de mi vida que me percibo sentada atrás en un auto que no llega a ningún lado. Hay cosas que son de adentro, tiempos de la salud, procesos lentos que se mueven con el ritmo de la arcilla cuando está metida en la tierra.