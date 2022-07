De acuerdo al relato de los familiares, el joven tiene 18 años recién cumplidos y, "como no conseguía trabajo, tomó esta salida laboral de salir a pescar". "No sabemos qué pasó. Él salió a recorrer el espinel y no volvió más", agregó su hermana, quien comentó que su canoa es de color verde, al igual que sus remos. "Tenía una campera de Argentina, celeste con blanco, y un jean con botas blancas. Si alguien lo ve, por favor, que lo pueda ayudar", pidió.

Buscan a un joven en el río Paraná: "Juan no sabe nadar"

Juan es oriundo del Puerto Sánchez de Paraná y fue a pescar a la costa del lado de Santa Fe. Mariana Ríos, presidenta de la Comisión Vecinal, lamentó la noticia de la desaparición y contó que muchos pescadores de la zona están recorriendo el río para colaborar con la búsqueda del joven. "Estamos hablando de un chico joven, estudiante, que buscaba trabajar y progresar. Estamos hablando un trabajador informal que sale a buscar el sustento para él y su familia y no volvió a casa", sostuvo.

Cómo fue la desaparición

Según explicaron, el joven salió a pescar la mañana del jueves junto a sus primos. "Siempre iba acompañado con alguien pero, en un momento, quedó solo porque quienes estaban con él se cruzaron a buscar abrigo y comida para pasar la noche. Él se comunicó con la mamá, diciéndole que iba a recorrer el espinel y después juntaba sus cosas y se volvía a la casa", explicó Ríos.

Desde ese momento, no hubo más noticias de Juan.