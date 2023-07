A través de las cámaras de seguridad, la Justicia identificó al agresor y la Policía lo detuvo. Estuvo siete días demorado y recuperó la libertad.

La conductora iba con su hijo de 9 años y desde su entorno señalaron que vive “envuelta en pánico”.

Le sacaron la licencia de conducir al agresor

Ante este hecho violento, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tomaron la decisión de suspenderle la licencia de conducir al hombre que circulaba en el Renault 12.

A través de un comunicado dado a conocer en las últimas horas, explicaron: “Quedará suspendido hasta que se le tome un nuevo examen psicofísico, en el cual deberá probar ser apto para conducir un vehículo”.

“Una persona con este tipo de reacción no puede estar manejando, porque un siniestro vial no amerita esa actitud salvaje de atacar con un hacha a otra persona. No vamos a tolerar ni a permitir que este hecho no tenga consecuencias, por eso el conductor fue suspendido y ahora deberá aprobar un examen psicológico profundo para ver si puede estar al frente de un volante otra vez”, mencionó el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.