Brad Pitt dio a conocer que sufre una seria enfermedad

El ganador del Oscar por “Érase una vez en Hollywood” dijo a la citada publicación que tiene dificultades para reconocer a las personas y le preocupa que su trastorno haya llevado a que las personas lo vean como “distante, inaccesible”.

“¡Nadie me cree!”, dijo al recordar que esto también es un obstáculo en entornos sociales, sobre todo en fiestas.

Esta no es la primera vez que Pitt insiste en que tiene prosopagnosia.

“Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando el respeto”, le dijo a Esquire en 2013. “De vez en cuando, alguien me da contexto y digo: ‘Gracias por ayudarme’. Pero hay gente que me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto”.

“Hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a afrontarlo y preguntarle a la gente dónde nos conocimos, pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad o egolatría. Pero es un misterio para mí, simplemente no puedo recordar un rostro”, relató Pitt.

En diálogo con la revista, Pitt habló de una pesadilla que lo perturbó por años.

“Durante cuatro o cinco años completos, el sueño más predominante que he experimentado sería ser asaltado y apuñalado. Siempre de noche, en la oscuridad, y estaba caminando por la acera de un parque o a lo largo de un paseo marítimo y, al pasar bajo una farola tipo exorcista, alguien saltaba del abismo y me apuñalaba en las costillas. O notaba que me seguían y luego otro me flanqueaba y me daba cuenta de que estaba atrapado y que querían hacerme daño grave. O era perseguido a través de una casa con un niño al que ayudaba a escapar, pero quedaba atrapado en la terraza y terminaba apuñalado. Siempre apuñalado. Y me despierto aterrorizado. No entiendo por qué querrían lastimarme. Esto se detuvo hace uno o dos años solo cuando comencé a regresar directamente al sueño y preguntar simplemente por qué”, relató a la publicación.

Qué es la prosopagnosia

Los síntomas de los que el actor habla coinciden con la enfermedad neurológica llamada prosopagnosia, también conocida como “la ceguera de rostros”. Esta es una forma de agnosia (incapacidad de procesar información sensorial) visual.

Este trastorno se caracteriza por la incapacidad de reconocer caras, ya sea de familiares e, incluso, el rostro de uno mismo. Su singularidad es que la persona que lo padece puede distinguir entre las diferentes partes que forman un rostro. Es decir, puede ver los ojos, la boca, la nariz y las piezas que unen una cara, sin embargo, no puede juntar esta información y crear la imagen de un semblante.

Alguien con este padecimiento se puede mirar en el espejo y no darse cuenta de que se está observando así mismo, o al ver una fotografía, ya sea vieja o reciente, tampoco tendrá la capacidad de reconocerse.

Actualmente se sabe que existen dos tipos de prosopagnosia: la congénita y la adquirida. La congénita (o del desarrollo) viene desde el nacimiento, y se debe a una interrupción en la comunicación entre diferentes partes del cerebro, por lo que el individuo no desarrolla adecuadamente la capacidad de reconocer rostros. Es padecida por el 2,5% de la población.

Mientras que la adquirida se debe al daño en el lóbulo temporal occipital, ya sea por accidentes cerebrovasculares, hemorragias, tumores, entre otras. Se encuentra con mayor frecuencia en adultos.

Aunque no existe ninguna cura para esta afección, mucha gente que la padece tiende a enfocarse en características particulares de la persona para poder reconocerla. Ya sea por una particular cicatriz, la forma de vestir, el tono de la voz o señas particulares como un bigote o la sonrisa de quien se desea identificar.