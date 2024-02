BOMBA: sale a la venta la medalla de un campeón en Qatar 2022

Por qué Frías venderá la medalla de Palacios de Qatar 2022

“El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no”, explicó Frías en Socios del Espectáculo al periodista Matías Vázquez. Y, en ese sentido, agregó: “Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”.