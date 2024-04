BOMBA: ¿Pep Guardiola vuelve al Barcelona?

Pep Guardiola fue uno de los responsables del último gran ciclo de la historia del Fútbol Club Barcelona . Es por eso que los hinchas sueñan con un regreso. Y el español no lo descarta. Pero no como DT, sino como presidente de la institución catalana. ¿Se dará?

"Yo estaré allí, y como tú entrenarás hasta los 80 años...", le dijo Aitana, a punto de proponerle el regreso como DT del Barça. Sin embargo, Guardiola la interrumpió: "He dicho que podría, pero ya te aseguro que no voy a entrenar hasta la 80 años". Y redobló la apuesta: "No sufras, vendré gratis. El problema es que seré yo el presidente y seré yo el que te fiche como directora deportiva, ese es el cambio que haremos. A ver quién hace la oferta a quién...".

"Lo he dicho muchas veces. Muchas. Mi etapa como entrenador en el Barça se acabó", supo decir el técnico español allá por 2020. Y, con mucha seguridad, sentenció: "Hay cosas en la vida que solo suceden una vez". Guardiola dirigió a Barcelona entre 2008 y 2012 y ganó dos Champions Leagues.