Bomba: Carlos Ancelotti anunció que el Real Madrid no va al Mundial de Clubes

El nuevo formato del Mundial de Clubes, que se desarrollará en julio de 2025 y se repetirá cada cuatro años, genera una gran ansiedad por estos lares. River ya clasificó y Boca va camino a eso gracias al ranking Conmebol. No obstante, parece que no ocurre lo mismo con los clubes del Viejo Continente: Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, reveló que no aceptarán la invitación y dio los motivos.