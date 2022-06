Boleta Única: qué opinan los diputados provinciales de Entre Ríos

En Entre Ríos, un proyecto de características similares fue presentado por el gobernador Gustavo Bordet en su primera gestión. Era parte de una reforma política más integral, que también incluía la incorporación de minorías -viejo debate dentro del PJ-; la paridad de género -que finalmente fue aprobada por separado-; y una cláusula para que el titular del Poder Ejecutivo pudiera desdoblar elecciones. Finalmente, sólo sobre este último punto hubo consenso. Los demás quedaron sin efecto.

Posteriormente, de la mano de la oposición, nuevos proyectos en torno a la boleta única fueron ingresados a la Legislatura. Por el momento, no han tenido tratamiento. Y si bien a nivel nacional hubo un primer paso en el Congreso, los legisladores coinciden en que, hoy por hoy, el debate no está instalado en la provincia.

AHORA dialogó con los jefes de los cuatros bloques de la Cámara de Diputados provincial. Ellos son Esteban Vitor -PRO-; Gustavo Cusinato -UCR-; Juan Domingo Zacarías -Movimiento Social Entrerriano- y Juan Navarro -Frente Justicialista Creer ER-. Estas son sus posturas.

GUSTAVO CUSINATO - UCR

"Estoy totalmente de acuerdo, no sólo porque le brinda transparencia al sistema, sino que además porque equipara. Especialmente es una mejora para los partidos chicos, que muchas veces no pueden costear la boleta. Aquellos que hemos participado en varias instancias sabemos que puede mejorar el sistema"

"En la medida en la que los partidos sigan teniendo lugar en los medios de comunicación y difundan sus actividades, no hay motivo para creer que sólo se vota a personas. Es decir, el electorado vota personas, pero también proyectos políticos"

"Hasta ahora el debate es nacional. Al oficialismo no pareciera interesarle que se apruebe y en Entre Ríos todo lo que se ha hablado es extraoficial, por el momento"

Gustavo Cusinato diputado Entre Ríos Juntos por el Cambio

JUAN NAVARRO - FRENTE JUSTICIALISTA CREER ENTRE RÍOS

"Cuando el gobernador la envió a la Legislatura, yo me manifesté a favor. Estoy convencido de que el sistema electoral no ha causado problemas, no hemos tenido fraude, ha andado bien. Esto es a título personal, debo ser coherente con mi postura. Lo que debemos hacer, asimismo, es tener una postura en conjunto, de acuerdo a lo que opine la mayoría. Como ocurrió en aquel momento, cuando un sector de nuestro espacio no se mostró de acuerdo, tampoco lo hizo la oposición. Y no salió. Mi postura siempre va a estar supeditada a la mayoría"

"El frente es muy amplio, hay más de 10 partidos, la consultas debe pasar por ahí, por el Ejecutivo, por los distintos partidos. Hoy no está planteado, habrá que analizar los momentos y los tiempos para que se aplique. No hemos vuelto a dar el debate"

"Todo cambio de un sistema electoral significa tiempo, hay que explicarlo a la ciudadanía. Hay que ver si dan los plazos y ver cómo avanza la ley a nivel nacional. En caso de que las elecciones vayan juntas, lo ideal sería tener el mismo sistema"

"Hoy los partidos minoritarios no pueden distribuir la boleta o imprimirla. Y esto equipara a las fuerzas. No creo que un sistema u otro cambie el resultado final en las urnas"

navarro.jpg

JUAN ZACARÍAS - MOVIMIENTO SOCIAL ENTRERRIANO

"Hace varios años, en 2007, presenté un proyecto con el mismo objetivo. Tenía como fin la eliminación de la boleta sábana, entendiendo que había que descentralizarla para elegir de forma independiente lo nacional, lo provincial y lo municipal. Para que la sociedad constituya la propuesta con más confianza, que los dirigentes nos pongamos a consideración y que la sociedad nos elija de forma personal y no en una boleta donde no se sabe a quién se vota"

"Acompañamos y apoyamos este proyecto de ley, aprobado a partir del acuerdo de distintos sectores, una demostración de que aquellos que representamos a distintos espacios podemos ponernos de acuerdo"

"Esto es sumamente necesario, por distintas razones. Por cuestiones ambientales, económicas y por más transparencia, para que el vecino sepa a quién elegir"

"Los proyectos políticos son propuestas que, en esta etapa de la democracia, son mentirosos. Hoy padecemos una dicotomía entre el presidente y la vicepresidenta. Entonces, ¿quién es el proyecto? Esto lo vive el pueblo argentino. Se votó un proyecto y sin embargo en la acción de gobierno ha demostrado diferencias internas, donde el único perjudicado es el pueblo. Los candidatos han captado la atención por sobre los partidos a los que representan"

Juan Domingo Zacarías.jpeg

ESTEBAN VITOR - PRO

"Es un avance para las instituciones y la práctica democrática. Sólo 16 países en el mundo no tienen este sistema y uno de ellos somos nosotros. A nivel provincial Santa Fe, Córdoba y Mendoza".

"Elimina prácticas como el robo de boletas. Se garantiza que estén, porque hay un sola donde el ciudadano marca lo que elige. También se elimina el voto en cadena"

"Es mucho más económico, porque evita la impresión de padrones. También más ecológico, por el ahorro en tinta. Creemos que es un paso adelante"

"En la provincia no hay una decisión política de tratar el tema. Si bien hubo una iniciativa en 2018, sólo se aprobó desdoblar elecciones. Desde nuestro bloque ha habido iniciativas al respecto"