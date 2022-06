Boleta Única: Ledesma justificó su rechazo a la norma

"Cuando a mí tocó asumir como legislador nacional, esperaba encontrarme discutiendo las cosas que hay que mejorar, que están mal. Y no lo que funciona bien. La realidad es que desde 1983 a la fecha no hay ninguna denuncia sobre el sistema electoral que haya prosperado, que haya demostrado resultados ilegítimos o elecciones no transparentes. El promedio de participación fue del 80%, y eso es porque confían en el sistema", destacó Ledesma.

Sobre la boleta única como herramienta, el diputado opinó: "Yo relativizo que funcione bien. He hablado con pares de Santa Fe y Córdoba y se encuentran con ciudadanos que no entienden el sistema, porque hay faltantes de candidatos, porque no se interpreta la idea de los proyectos políticos, que son el sustento de la democracia. Hay cosas por mejorar, pero no es desmovilizando a la sociedad, no es sacando las herramientas de participación ni discusión a la hora de llevar un proceso electoral"

Sobre la posición de la Izquierda, de abstenerse a la hora de votar, Ledesma recalcó: "Es como una costumbre que la vemos seguido, a las abstenciones o falta de posicionamientos. Pero lo que me preocupa cómo se pueden dar algunos debates con los números que tiene la oposición. Estamos debatiendo una reforma del sistema electoral con tres reuniones previas. Así se llevó a una sesión convocada con cinco días de anticipación. Nadie dice que el debate no se, pero debe ser de forma seria".