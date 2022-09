Boca tendría casi listo el equipo para el Superclásico

LEER MÁS: Marcos Rojo es duda para el Superclásico, ¿jugará?

El entrenador xeneize apostó por Benedetto entre los once para acompañar a Langoni y Briasco en ataque. El Pipa fue titular en el último partido ante Colón pero estaba la duda con Luis Vázquez. Finalmente, Ibarra se la jugará por la experiencia de Benedetto en este tipo de partidos importantes.

Además, Advíncula, Varela y Pol Fernández se metieron en el equipo luego de cumplir una fecha de suspensión por amarillas. Martín Payero se mantuvo adentro y oscar Romero y Juan Ramírez tendrían que esperar su oportunidad en el banco de suplentes.

En defensa no estuvo Marcos Rojo por la molestia muscular que padeció en el entrenamiento del miércoles. No está descartado y lo van a esperar hasta el sábado. Una vez que sea probado se resolverá si está en condiciones de jugar o no. Hoy, la zaga central estuvo formada por Carlos Zambrano y Nicolás Figal.

La formación de Boca para jugar contra River

El equipo de Boca para el Superclásico sería: Rossi; Advíncula, Zambrano, Figal o Rojo, Fabra; Payero, Varela, Pol Fernández; Langoni, Benedetto y Briasco.