Boca le ganó al puntero y se prende en la pelea

El primer tiempo fue a pedir de Atlético Tucumán. Si bien no controló la pelota los 45 minutos, no sufrió los avances de Boca y pudo golpear con certeza en el arco rival. A los 16', de cabeza, Augusto Lotti cambió la dirección de un remate desde la izquierda de Ramiro Carrera y sorprendió a Agustín Rossi, quien no pudo reaccionar para atajarla. Por su parte, el Xeneize no disparó al arco más que con un tiro libre de Óscar Romero. Luis Vázquez probó de afuera pero se le fue muy desviado.

En el complemento, Boca continuó intentando con varios centros al área de Lampe, pero no lograba concretar su objetivo. Hasta que Luca Langoni, luego de un centro de Villa, puso la cabeza y marcó el empate. Luego, a pocos minutos para el final, el pibe encontró la pelota tras un córner y metió un sablazo para mandarla a guardar y anotarse un doblete. El Xeneize se lo llevó puesto a Atlético Tucumán y se quedó con la victoria.

Con este triunfo, Boca quedó con 26 puntos igual que River, a seis del Decano, único líder de la Liga Profesional. En la próxima fecha, el Xeneize visita a Colón el domingo a las 18 y luego recibirá al Millonario en La Bombonera. Por su parte, Atlético Tucumán recibirá a Banfield el lunes a las 21.30.