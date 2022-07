Boca: Hugo ibarra fue ratificado como DT hasta diciembre

"Hoy presentamos el cuerpo técnico hasta el 31 de diciembre. Ya los conocen, son los campeones del mundo con nuestro club. Estamos felices de darle la bienvenida a Ibarra, Pompei y Gracián", sostuvo el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal.

A la hora de elaborar las explicaciones sobre esta determinación, Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, fue quien tomó la palabra: "Había una enorme convicción de parte del Consejo y la dirigencia. Nos queremos tomar el tiempo necesario para tomar la mejor decisión (para elegir otro DT). Creemos que es lo mejor para el momento. Vamos a tratar de acompañar a este cuerpo técnico hasta el último día, tienen todas las características para hacer un gran trabajo".

"Estoy muy feliz. Quiero mucho a este club que me ha dado muchísimo. Como jugador dejé todo, hasta la última gota de transpiración, y hoy me toca un rol importante y un desafió muy lindo de estar al frente como entrenador", expresó Ibarra, quien además aclaró los motivos por los cuales Carlos Izquierdoz no fue titular contra San Lorenzo: "Fue una decisión táctica".