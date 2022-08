"Boca es el club más grande de la Argentina", dijo Romero

"Boca es el club más grande de la Argentina", aseguró Chiquito en sus primeras palabras como refuerzo de la entidad de la Ribera. Y agregó: "Esta cancha late, tiembla. Gracias a dios pude defender arcos muy importantes y trataré de dar lo mejor, y aportar todo lo que sé y aprendí a lo largo de mi carrera".

"Soy un profesional. Yo soy hincha de Racing, pero el fútbol es un trabajo. y hoy me debo a Boca y haré todo para que a boca le vaya bien. Yo tengo que defender estos colores. Si me toca jugar defenderé estos colores", resaltó el exarquero de la Selección Argentina. Y aclaró: "Esto es un trabajo y cuando se presenta este club es difícil decirle que no. Boca se presentó y le dije que si. Si era Racing le hubiese dicho que sí, pero nunca llegó".