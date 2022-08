La primera vez que fui madrina alcé a Maru como se levanta una nube, con miedo a que algo de ella se me escapara entre los dedos, la sostuve cerca de la pira bautismal en la iglesia San Miguel, un cura le mojó la frente y alguien más agarró la vela encendida. Ella rebotó un grito contra la cúpula que volvió hasta su cara, yo tenía dieciséis años y sentí que nuestro vínculo desde ese momento iba a ser único, yo más nadie, incluso que sus padres y el padrino, estaba contra su frente roja de rabia por la incomodidad, la incliné contra mi clavícula, desde ese día sabemos cómo calzarnos los huesos.

*

Hace unas semanas íbamos en el auto paseando con mi hija, delante nuestro una camioneta de esas que le digo finamente "bolas infladas" porque ocupan la calle entera e imponen su velocidad, sus tiempos, sus antojos para estacionar tapando estacionamientos o rampas, manejándose como patrones de estancia; bueno, (al margen de mis venenos) en la camioneta por el parque Urquiza iba atado de la caja un chico casi desnudo, corriendo como esclavo por detrás mientras el grupo de varones sentados en la caja tomaban cervezas y lo mojaban. Otro en moto le zigzagueba para hacerlo tropezar. Los que conducíamos atrás de ellos temíamos por todo lo que podía pasarle: caerse y que alguien lo choque, que el que manejaba la Ranger acelerara y lo arrastrara, el cuerpo deshecho en presas frente al hotel cinco estrellas más lindo de la ciudad y un chico porcionado frente a la escalinata. Pero se trataba de una celebración, el desnudo corría risueño sometido a lo que seguro formaba parte de su mundo, él también entendía el juego: le tocaba por recibirse y admitir la humillación como antes él lo había hecho probablemente con otros amigos.

*

Cristina Peri Rossi en un poema dice “el poeta no escribe sobre las cosas/ sino sobre el nombre de las cosas”

*

En clases de lingüística Susana Barbosa, que ahora se destaca como nadadora, era una profesora que yo amaba escuchar en las aulas de la facultad. Desarmaba los discursos con teorías, nos mostraba cómo el marco teórico que leíamos se podía articular para leer detrás de lo dicho en textos actuales de cualquier índole, académicos como domésticos, políticos y publicitarios. Cuando explicaba los actos de habla ponía como ejemplos esas cosas que solo hacemos con las palabras, como prometer, jurar, bautizar. Hace mucho que no charlo con ella pero la veo en los podios con gorra de nadar, las piletas inmensas crecen atrás de su sonrisa llena de dientes y las antiparras no alcanzan a tapar el brillo de sus ojos. Es otra persona, también feliz como la conocí desde mi banco, pero otra y yo también una mujer que hace cosas que no pensaba.

*

El cura Tovar da una entrevista en el programa de mi pareja, cuenta de cuando el grupo de seminaristas se le acercó para contarle los abusos sufridos por otro cura, el padre Illaraz. En ese momento yo trabajaba en mi escuela de Viale, la misma en la que había cursado pero en ese entonces daba clases. La escuela también era de la iglesia de allá y había un nuevo director que era cura, el padre José Carlos Wendler, un hombre que hablaba con claridad y una firmeza que a algunas profesoras que ya se sentían históricas aunque eran repudiables, él las incomodaba. A mi Joseca, como lo bautizaron lxs estudiantes, me daba confianza y me generaba admiración.

Entendí por la entrevista de Tovar junto a Jose Carlos y a Pepe Dumoulin, tres hombres que dejaron los hábitos (Tovar en suspenso, los José ya para siempre) le habían insistido a Monseñor Puiggari con que la iglesia debía acompañar a los seminaristas, porque “la palabra de Dios” va en consonancia con eso: estar al lado del más débil, del vulnerado, predicar con el ejemplo, la trascendencia del verbo. En fin. La iglesia como institución eligió proteger al violador. Ellos quedaron al margen. ¿En nombre de quién? No quisiera que la respuesta fuera Cristo.

Después de apagar la tele me acordé que Pepe Doumolín durante un tiempo se dedicó a pintar casas, y que cuando dejé el departamento que alquilaba en calle La Paz él fue a rasquetear esas paredes.

Illaraz vive aún condenado en otro departamento a media cuadra de ahí, en calle Corrientes.

La justicia nunca es divina.

*

Otro poema de Cristina Peri Rossi, la poeta uruguaya exiliada, dice:

Dios está dormido

y en sueños balbucea.

Somos las palabras de ese Dios

confuso

que en eterna soledad

habla para sí mismo.

*

