Batakis se reunió con empresarios rosarinos de diversos sectores de la producción nacional

Durante el encuentro, Batakis declaró que “estamos recorriendo todo el país, le pedí a mis compañeros y compañeras de directorio que salgamos a visitar las sucursales y a recorrer empresas, a ver cómo podemos ayudar a nuestras pymes y a nuestros clientes. El Banco no sólo debe facilitar el acceso al crédito, no sólo debe agilizar la tramitación de los préstamos, no sólo debe innovar con soluciones tecnológicas que estén a la altura de este mundo en cambio permanente, tiene que tener una hoja de ruta para consolidarse como una verdadera banca de desarrollo“.

Asimismo, la titular de la entidad indicó que “para eso necesitamos planificar o mejor dicho escuchar para después planificar, a pesar de las dificultades que debamos enfrentar. Todos los países desarrollados comenzaron de la misma forma, planificando. Y ustedes van a encontrar una presidenta que tiene obsesión por la planificación, por la producción nacional, por la generación de empleo, por la sustitución de importaciones y la apertura de nuevos mercados para nuestras empresas”, acotó.

“Estas charlas tienen el objetivo de ganar confianza. Somos gente de trabajo, creemos que las empresas tienen que tener ganancias y queremos ser parte de eso. Queremos ser esa alianza estratégica que tenga la cabeza puesta para que en esa inteligencia podamos hacer que este país crezca”, agregó.

Del encuentro participaron también el Subgerente General Principal de Negocios, Gastón Álvarez; el Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, Daniel Costamagna y el Gerente Zonal de Rosario, Eduardo Angelucci.

Entre los empresarios que asistieron, cabe mencionar a los directivos de las compañías Acción Mercantil, Maincal, Parodi, Pinturas Celta, Petit Fours, Agrotorresi, Demagro, Molino Chabas, AFG Ingeniería, Agricultores Federales Argentinos, AMR Salud, Fideicomiso de Explotación y Administración del Centro Médico Italia 1440, Canut Hermanos, Don Elio, Grassi, La Valenziana, Liliana, Mario Tanzi, Mauro, Sarali, Arneg Argentina, Kretz. El Dorado, Gentec y Plantium.

Luego de esta reunión, Batakis recorrió la planta de la empresa de electrodomésticos Liliana SRL, ubicada en Granadero Baigorria, donde dialogó con los trabajadores, trabajadoras y directivos de la compañía. Liliana SRL es una firma de capitales 100% nacionales con 75 años de trayectoria en la fabricación de una amplia gama de electrodomésticos que tiene un plantel de 1.400 empleados y empleadas.