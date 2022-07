Aumentaron las estafas en Paraná: hasta 10 denuncias por día

Según explicó, "son personas que reciben un mensaje de texto con seis dígitos, siempre a través de algún ardid, un premio, una propuesta. Hasta hemos tenido en los últimos tiempos mensajes del Ministerio de Salud donde les dicen que es para revalidar las vacunas, sacar turnos, la cuarta dosis".

Al respecto, agregó que "el ardid está en sacar esos seis dígitos que se los brinden a los estafadores y estos automáticamente mediante la aplicación de Whatsapp se apoderan de todos sus contactos y ahí empiezan a hacer cualquier tipo de ofrecimiento, como venta de dólares".

Nuevas estafas: modus operandis en Paraná

Este tipo de estafas de delitos económicas no es sencilla, pero hay que estar muy atentos. González se explayó para entender cómo operan los estafadores: "Siempre se van a hacer pasar por alguna entidad pública en la cual el ardid consiste en que les llegan seis dígitos que les van a brindar al estafador. La persona al no saber lo brinda sin darse cuenta. Las personas estafadoras tratan de bajar la aplicación a través del número de abonado de la víctima. Eso hace que una vez que en un teléfono virgen que no tenga la aplicación, esos seis números le lleguen a la víctima, se lo solicitan en forma engañosa, estas personas le dan los dígitos y automáticamente se les bloquea el Whatsapp a la víctima y se apoderan y activan el mismo Whatsapp en otro teléfono con la imagen para que conjuntamente con sus contactos empiecen a realizar pedidos de ayudar económica o transferencias".