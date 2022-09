Atentado a Cristina Kirchner: un dirigente entrerriano presenció todo

"Estuve a unos 10 metros del hecho. Creo que ella y su custodia nunca dimensionaron lo que estaba pasando, no se dieron cuenta. Nosotros creímos que había pasado otra cosa, no que le habían apuntado con una pistola. Hubo una gresca, separaron a una persona, pero no vimos muchos más", resaltó Mathieu. Y agregó: "El operativo de seguridad nunca se movió de una forma distinta a lo habitual. Para mí ella no se enteró hasta que entró y vio los videos".

