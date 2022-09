Atentado a Cristina Kirchner: detuvieron a la novia de Fernando Sabag Montiel

Se trata de Brenda Uliarte, quien fue detenida en la estación Palermo del Tren San Martín, por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), según confirmaron fuentes de la investigación a la agencia Télam.

La detención se produjo por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, horas después de que decretara el secreto de sumario en el expediente y durante una jornada en que tomó declaración a un “conocido” de Sabag Montiel y a peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular del acusado del atentado hizo un “reseteo” y volvió a “estado de fábrica”.

Cristina Fernández de Kirchner detenido Buenos Aires Sabag Montiel magnicidio

Las imágenes de las cámaras públicas y privadas analizadas por la jueza y el fiscal fueron un elemento clave para decretar el secreto de sumario. A partir de ese material se analizaron los movimientos de Sabag Montiel en la noche del jueves pasado y si llegó solo o acompañado al lugar de los hechos. La hipótesis de la justicia, reforzada a partir del análisis de las imágenes, es que Sabag Montiel no actuó solo. Está imputado por tentativa de homicidio.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que Uliarte, de 23 años, que en las redes sociales y en entrevistas a medios de comunicación se presentó como “Ambar”, fue detenida en la Estación Palermo de la línea de tren San Martín y que por una medida judicial dispuesta en las últimas horas sus comunicaciones estaban siendo escuchadas de manera directa.

Declaraciones públicas

Antes de ser detenida, la novia del detenido por intentar matar a Cristina Fernández de Kirchner, que se hacía llamar Ámbar, y Nicolás, un amigo del implicado, le brindaron una entrevista a Telefé y negaron haber notado comportamientos extraños en Fernando Sabag Montiel, el joven que apuntó con una pistola hacia la cara de la vicepresidenta el jueves por la noche.

Ambos trabajan vendiendo algodones de azúcar, en "un microemprendimiento", y conocían al agresor por compartir esa actividad. "Somos laburantes", enfatizaron. Después del intento de magnicidio, comenzaron a recibir amenazas en las redes sociales, siendo acusados de conspirar junto a Sabag Montiel el ataque que conmocionó a la comunidad internacional.

"Tengo mucho miedo, nos están culpando de algo que no hicimos", dijo Ambar ante el micrófono. "Dicen que somos un grupo terrorista, y nosotros no tenemos nada que ver", añadió. Aquella mujer dijo que se enteró de los hechos al verlos por televisión. "No pensé que iba a hacer algo así", remarcó.

Tras el atentado del jueves pasado contra Cristina Kirchner y la posterior detención de Sabag Montiel, la joven era seguida de cerca por los investigadores, quienes por estas horas sospechan que el atacante no actúo en soledad.

Los allegados del agresor niegan haber visto un arma

La mujer sostuvo que nunca vio un arma en el domicilio del implicado, con quien habría estado conviviendo hace tan solo un mes. Esto, después de que la Policía allanara la vivienda y encontrara 100 balas en la propiedad ubicada en el partido de San Martín. "No vi el arma, la verdad que no estaba al tanto de eso", insistió.

Puntualizó en que el detenido no les contó sus intenciones previamente: "No me dijo ningún detalle, no lo imaginamos". Y agregó: "No entiendo por qué lo hizo. Él es un buen hombre, trabajador. Trabajaba con nosotros. No entendemos". También demostró incredulidad ante semejante atentado: "Me asombró, no pensé que sería capaz de hacer algo así".

Nicolás, sobre su amigo detenido: "Fue como ver a otra persona"

Por su parte, Nicolás le restó importancia a los tatuajes de su amigo, que fueron relacionados con grupos neonazis: "Los tatuajes, son tatuajes, simplemente eso. Ven un tatuaje y ya creen que es nazi".

En cuanto al arma, respondió que Sabag Montiel nunca le dijo que la poseía. "De hecho, es uno de los perfiles más tranquilos que vi", enfatizó.

"Es una persona de hablar, hacer chistes. Por eso, verlo así en cámara y ver lo que hizo, fue como ver a otra persona, no sé qué tenía en la cabeza". Y concluyó: "No es como dicen en los medios, que venía planificándolo. Es mentira, porque él trabaja todos los días".