Atentado a CFK: "Las expresiones de odio no deben tener cabida"

LEER MÁS: Atentado a Cristina Fernández de Kirchner: el minuto a minuto de la investigación y las últimas noticias

"Si pensamos en la historia reciente y la comparamos con otros países, una de las cuestiones que más se resalta es la ausencia de violencia desde el gobierno de Raúl Alfonsín hasta el presente, como una dinámica política reproducida en gran escala. El hecho de que representantes políticos pudieran caminar entre grandes masas sin correr peligro alguno, era la prueba. Lo sucedido anoche interrumpe gravemente esto. La estabilidad del acuerdo democrático, que se fue modificando a lo largo de las diferentes crisis, parece que está en riesgo", indicó el especialista.

Mandola agregó luego: "Este es un atentado contra el sistema democrático, más que contra una persona en sí. El hecho de que se ponga en riesgo la vida de la representante política con más intención de voto individual en el país, implica dejar a miles de ciudadanos sin su opción política y sin su identidad, algo que atenta contra el funcionamiento de los acuerdos políticos, que permiten que resolvamos nuestras diferencias a través de instituciones que nosotros mismos elegimos".

El experto resaltó luego: "Podemos decir que es un atentado contra el sistema democrático, porque implica una modificación en la forma en que dialogan las expresiones y sus representantes. Si bien hubo repudios, algunos representantes emitieron expresiones que no pueden tener lugar, sólo usan la violencia como herramienta de rejunte de votos".

El sociólogo le dedicó un apartado también a los discursos de odio: "Estuvieron visibles, son rastreables y se hicieron públicos. También tenemos que hablar del rol de los medios, las fake news y la formación de estados de humor. Los medios pasaron por un cambio estructural, porque surgieron herramientas que permiten mostrar en mejor calidad hechos de la realidad y porque cambió el rol del periodismo. La información no es tan importante como la dinámica del show, que persigue claras intencionalidades políticas".

Para finalizar, Mandola subrayó: "Las expresiones de odio no tienen que tener cabida en las instituciones. Cuando la tienen, vulneran la propia lógica. Aparece una paradoja clásica de la filosofía política contemporánea, que es hasta dónde debe tolerar la democracia las expresiones antidemocráticas. No creo que haya una respuesta, pero sí un punto de partida, que es que los representantes no avalen estas expresiones como parte de sus estrategias. Cualquier discurso que fracase en condenar lo que pasó ayer debe ser inadmisible".