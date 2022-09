Atentado a CFK: difunden la declaración de la vicepresidenta

LEER MÁS: Cristina Kirchner reapareció en un encuentro con religiosos: "Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen"

El testimonio data del 2 de septiembre, día posterior al atentado, y duró casi 50 minutos. Fue en su departamento, hacia el cual se trasladaron desde los tribunales federales de Comodoro Py 2002 la jueza a cargo de la causa y el fiscal Carlos Rívolo, encargados de la investigación.

El momento del ataque

"Cuando vine acá luego de salir del Senado la gente me estaba esperando a la salida de casa con cánticos, apoyo y libros para firmar", relató Fernández de Kirchner durante la declaración. Y precisó: "Cuando bajo, hago un trayecto y la gente se forma en un semicírculo sobre la calle Juncal. Yo comienzo a caminar, saludo a la gente y muchos de ellos traen libros para que se los firme. Cuando estaba dando la vuelta por la calle Juncal, veo que alguien revolea un libro".

"Es la primera vez que me pasa desde que presenté el libro. Nunca me pasó que revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona. Ahí recordé que el día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar", continuó, y señaló que luego firmó unos libros más y entró a su domicilio.

Cómo se enteró

Luego de brindar aquella descripción, la vicepresidenta identificó el momento en que se enteró de lo sucedido: "Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic. Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido".

Mientras siguió con su relato, Fernández aseguró que ahí fue cuando se empezó "a enterar lo que había pasado, que esta persona es brasilero y seguí obteniendo información de esa manera, es decir, a medida de lo que iba surgiendo".

Ante una pregunta del fiscal, la expresienta enfatizó: “Solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión”.