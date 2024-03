Así va la recaudación de la campaña de Vicente Taborda, el jugador de Boca

"Fue todo iniciativa de Vicente. En diciembre del año pasado vino para inaugurar la sede la Peña que lleva su nombre. Nos trajo ropa y su camiseta. A partir de ahí tenemos contacto permanente porque e un gurí sencillo y muy bueno", contó a Ahora, Marcelo el Mono Medina, presidente de la Peña La Bombonera.

Embed View this post on Instagram A post shared by 9 Digital (@9digitalok)

"Me llamó cuando pasó lo de Gualeguay y me dijo 'que les parece si hacemos una campaña'. Me dijo que el mandaba la camiseta firmada por todos los compañeros y además que pongamos un CBU así podían ayudar de todas partes del país", contó el presidente.

Asi fue que desde el viernes a la noche a la fecha se puso en marcha la campaña y ya llevan recaudado más de dos millones de pesos.

Hay un número de CBU para realizar las donaciones (con $2.000 se puede participar del sorteo de la camiseta): 0000003100074935447359. Y además circularon dos alias para las transferencias de dinero: Gualeguayesdeboca e inundados.gualeguay (a nombre de Ignacio Pradal)

Haste este domingo a la mañana se habían recaudado un poco más de 2.000.000 de pesos.

"Estuvimos hablando con los clubes y el Hogar para ir comprando cosas. Se está necesitando artículos de limpieza porque cuando baje el agua se va a necesitar", contó Medina,

8aa97af8-043a-4880-b1ee-c7fc90a4b015.jpg

La cuenta se va actualizando permanentemente y reciben aportes de toda la provincia.

2621c3de-e226-412c-a1c9-b877e726d1f6.jpg

Vicente, es uno de los tantos jugadores talentosos que ha sacado la ciudad de Gualeguay (Medina Bello, Jorge Burruchaga, Lisandro Martínez).