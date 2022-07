Así le informó Martín Guzmán su renuncia a Alberto Fernández

El texto que finalmente dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, Martín Guzmán lo empezó a escribir el viernes, cuando terminó de tomar plena conciencia de que tenía las manos atadas en la gestión.

Minutos antes de subir la carta a las redes, hubo una comunicación telefónica con Alberto Fernández para avisarle de la decisión de renunciar. El Presidente no quería esto y no creía que se haría realidad pese a que el ahora ex ministro lo venía planteando desde hace más de una semana.

En su carta, Martín Guzmán expresa su pensamiento sobre el Presidente. Su aprecio por Alberto Fernández sigue vgente pero la gestión es otra cosa y no se gobierna con aprecio, mucho menos en materia económica. En esa cartera se requiere poder total y manejo de todas las áreas que involucran la gestión económica. Un ejemplo de ello es la actual situación energética y la falta de gasoil. Muchas de las cuestiones de esa problemática suceden en áreas donde Guzmán no solo no tenía control sino que muchas veces le jugaban en contra.

Otra de las áreas sensibles que no pudo coordinar 100%, fue la conducción y las medidas que se tomaban del Banco Central. Sin esos dos ejes y sin respuesta del Presidente al respecto fue que decidió no continuar.

La sensación que tiene el ex ministro es que hasta acá se llegó y ya no se puede avanzar. Sensación que confirmó en los últimos días cuando intentó sincerar esta situación con el Presidente y sintió que nada cambiaba. Tenía respaldo de Alberto Fernández pero ahora se requerían de medidas y decisiones más complejas. Nada eso parecía que iba a suceder desde la Casa Rosada.

El Presidente no se sorprendió cuando recibió esta tarde el llamado de Guzmán pero no era lo que esperaba. Más cuando fue quien más defendió la gestión de quien fuera su ministro de Economía pese a todos los contragolpes que recibía a diario. Muchos análisis previos a esta renuncia hasta suponían una salida conjunta porque era la dupla ministro-presidente la única que daba batalla a diario al sector de la coalición de gobierno que no estaba de acuerdo ni conforme con el rumbo económico.

A esta hora no hay reemplazo del ministro, que sigue en su despacho, pero está claro que Alberto Fernández deberá pensar bien a quien pone en su lugar y definir si terminará o no de ceder espacios dentro de la coalición de gobierno. No es seguro que sea este sábado el anuncio del nuevo funcionario, pero sí es clave que el lunes antes de la apertura de los mercados debe jurar el nuevo ministro.