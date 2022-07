"Ayer hubo muy buena concurrencia, buenas ventas. Hoy un poco más tranqui, pero hay mucho turismo y eso nos favorece un montón. Se nota que hay mucha gente de afuera, porque buscan recuerdos de Entre Ríos y Paraná", dijo una artesana que se dedica al trabajo con madera.

Otro vendedor, que trabaja con hierro, habló de su trabajo. "Me entretengo, a la única feria que voy es a Paraná, me invitan y vengo", dijo el artesano, quien remarcó que en este espacio hay "artesanía y no reventa".

Otra trabajadora dijo que "Paraná responde", y que a la ciudad le encanta la artesanía. "Nos da placer venir con piezas que amamos, es mi primera vez en Paraná", dijo la mujer de Pergamino, quien dijo que la feria superó sus expectativas.