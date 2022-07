Anses: estos beneficiarios cobrarán $18.000

Actualmente solo pueden acceder de manera automática los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y de la Pensión No Contributiva (PNC) por madres con 7 hijos o más.

Tarjeta Alimentar: con aumento, así quedaron los montos

En el último tiempo se confirmó un aumento para la Tarjeta Alimentar, los beneficiarios podrán usar el dinero únicamente para las compras de alimentos ya que su fin es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Nueve mil pesos ($ 9000) para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado.

Trece mil quinientos pesos ($ 13.500) en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado.

Nueve mil pesos ($ 9000) para quienes perciben la asignación por embarazo.

Dieciocho mil pesos ($ 18.000) en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.

Tarjeta Alimentar: quienes pueden acceder

Como se mencionó anteriormente, quienes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar son tres grupos de titulares, estos son:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Pensiones No Contributivas (PNC) por madres con 7 hijos o más.

Tarjeta Alimentar: cómo me inscribo

A diferencia de otros programas sociales que otorga el organismo previsional que dirige actualmente Fernanda Raverta, para ser parte de esta política complementaria no hace falta completar un formulario de inscripción.

Esto se debe a que su implementación se da de manera automática, es decir, quienes no formen parte de los grupos mencionados no van a poder acceder y no hay excepciones.

Vale recordar que en el último tiempo se multiplicó el universo de beneficiarios y pasaron de 1.900.000 a 4.000.000 de personas que cobran la Tarjeta Alimentar.