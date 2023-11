Anotaciones con versos

No puedes ir a un museo con alguien que se niega a abrir los ojos, dice un verso de Louise Glück. El poema se llama El nuevo mundo y está en Ararat, el libro de poemas tras la muerte del padre. En ese poema que menciono, se desliza la idea del estreno de la viudez, y retoma la vida anterior de una pareja de padres, al parecer los de ella, en donde el que medía los días era uno solo y que ahora ha muerto. Me encanta releer más que leer porque me doy cuenta que me olvido de todo. O bien, advierto sin escándalo pero con asombro que todo buen libro se deja leer muchas veces y que siempre es otro.