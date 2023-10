Anotaciones con pájaros

Siete morajúes o catorce no importa el número, son muchos y tienen una negrura azulada. La noche sobre el cuerpo aunque haya sol y el brillo tornasole la nuca que pica sobre el pasto. Siempre que los veo, pienso en cuervos y pienso en la muerte y pienso en los pájaros de carroña, en los caranchos deshuesando animales en los campos, en las garras de las aves de corral. Hace unos días leía a alguien que decía que las palomas habían sido una atracción para el humano que después olvidó y que ahora andaban como perdidas porque nadie las quería. La gente pone púas, echa veneno, entierra metales filosos para que no hagan nido, entonces no tienen dónde ir. En esta plaza hay un árbol de pájaros, no tiene frutos, no tiene flores, tiene pájaros.

*

Me gustan las historias sobre pájaros. En casa escuché que un picaflor traía alegrías, en mi jardín aparecen dos cada vez que riego las plantas. Después otras personas le designaban visitas de sus muertos, el colibrí pasaba a ser la abuela, la madre o tío. Hace unos días que me estoy reconciliando con el canto al alba del zorzal, lo tomo como un inicio en comunión con la naturaleza, antes renegaba, deseaba a un gurisito con gomera cerca. Ahora el zorzal se instala en mi ventana y mi bebé abre su boca, toma leche de mi pecho, un canto entre los tres antes que el día sea día. La intimidad en un lenguaje que no tiene palabras.

*

En mi infancia se usaba matar pájaros. Era uno de los juegos de los chicos, de los nenes que les enseñaban otros varones. Tenían en el cuello la goma y el arco de madera lijada, las puntas sujetas con alambres bien ajustados. En los bolsillos bolitas o piedras. Pasaban la siesta rastreando torcazas abajo de los paraísos. Después llenaban bolsas de arpillera, dejaban las manos sucias con pequeñas plumas como abrojos enganchadas en sus nudillos. La marca de la victoria o de la muerte, o quizás el triunfo entendido como una metáfora que después se trasladaría a otros vínculos. Cortar las alas, matar el canto, el cuerpo sin vida como trofeo.

*

Un poema de Mary Oliver dice:

“Siempre fui el pájaro

huyendo entre el ramaje.

Ahora

soy el gato

con plumas

en la boca.”

*

