Anotaciones sobre la verdad

Hicimos un cambio mínimo pero trascendente en la habitación de los chiquitos: cambiamos cuna por cama. Me entusiasma la casa, todo lo que la construye, la completa, la forma. Todo es lo mínimo: una alfombra por otra, mover de lugar los adornos de la mesa de luz, colocar un foco en el velador vacío, ajustar el tarugo en la pared, colgar otro cuadro, un bordado con las letras del nombre. No hay nada grandioso en esta alegría y sí, el entusiasmo por correr las cosas que saturan, el estorbo del juguete, las puntas afiladas de una casa de plástico en la planta de los pies. Dice un poema de May Swenson: