Anotaciones en la sombra

Hace días que miro el cielo, miro las ramas de un jacarandá, miro las copas de los árboles en la calle. Pienso en las lecturas posibles que les daban antes a los vuelos de las aves, a sus apariciones en los textos mitológicos. Las rondas de los pájaros, el vaticinio, los presagios. No suelo buscar señales, más bien creo que busco distracciones. Una forma de no estar acá en lo que dice el noticiero, en lo que anuncian las encuestas, en los estallidos que se pueden seguir por aplicaciones inteligentes. Acá están bombardeando, acá están los órganos al descubierto, ¿a qué precio vende sus ojos? ¿el pulso de su hijo?

*

Me gustan las sombras de los árboles, tratar de medir la altura metiéndole gente adentro. En la plaza Saenz Peña siempre estoy parada atrás de mi hija mientras la hamaco. ¿Viste los loros? ¿Escuchaste los gritos enredados en las ramas? ¿Hasta dónde llega esa copa? Mi hija me responde que ella también toca el cielo altísimo, que pincha las nubes con la punta de sus pies. Yo sé que la risa de cada chico me es necesaria, que busco instintivamente lugares donde la felicidad sea posible, sobre todo en esta semana previa a las elecciones porque siento la tensión como un alambre cercándome el ombligo. Una mujer dice que si tenemos derecho a abortar, entonces estaría bien que los padres renuncien a la paternidad. Todo el concepto me aniquila: mujer en contra de sí misma, hablando por los varones que decidieron que éramos el sexo débil, mujer que podría ser madre y aún así con todo lo que implica el cuerpo puesto en la carne del otro, insistir en favorecer a los tipos que se borran. Pienso en lo lejos que estamos de lo que creímos, la conquista nunca es nuestra. Por eso me paro atrás de mi hija mientras el pelo flota, y su torso se arquea, porque hay una entrega absoluta a la libertad del vaivén, un péndulo que mantiene mi mente fuera del tiempo en el que todo podría convertirse en peligro. Entre las ramas de los árboles brilla el sol. Los espacios vacíos dejan siluetas en el suelo. ¿Hasta donde nos traspasa el sol? ¿hasta dónde vuelan esos pájaros? ¿son las hojas las que devuelven en el piso la luz de esos rayos?

*

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo