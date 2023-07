Anotaciones sobre la interpretación

Gotas invisibles lo mojan todo

*

–Mirá, ¡llovió!

Mi hija de tres años ve las calles empapadas y las veredas sudando, piensa en lo lógico: esto está así porque llovió pero en realidad no pasó nada, es la humedad que fue haciendo que el aire se condense. No le explico porque no me interesa y me gusta más su evidencia, las cosas están así por la lluvia.

*

Hay un texto de Alberto Giordano que se llama Sobre la interpretación. Leerlo y escucharlo en una charla que se llama “Los límites de la interpretación o cómo salir de una discusión de pareja” propuesta por la editorial Queja que publicó el ensayo. Es movilizante y nos sentimos afectados después de la participación en el hecho de leer y escuchar sobre todo porque la forma del lenguaje en un área de que no formo parte, es seductora y es una invitación a pensar desde otras formas de decir, que es lo mismo que pensar con otras cabezas. En la conversación el autor dialoga con otro psicoanalista, Luciano Lutereau, pero más que ser un espacio de charla, es una invitación al punteo. Como somos seres hermeneúticos propensos al error y al extravío, puede que mis anotaciones hayan encontrado lluvia donde había solo humedad.

*

La interpretación siempre reposa sobre el tembladeral del sinsentido, dice Alberto Giordano, el ser humano está empujado a encontrar signos en todos lados, lo que implica una dosis grande de autorreferencialidad. Todo se nos dirige, y eso es una predisposición paranoica.

*

En vez de actuar sobre el mundo, lo interpretamos.

*

Como recuerdo que me dijiste esto, interpreto desde la memoria y repongo sentido.

*

Hay malentendido donde uno convoca sentido.

*

Toda interpretación es sobre la interpretación.

*

Incidencia de la memoria y del olvido. Barthes dice “leo porque olvido”, transformo aquello que leo. Lo mantengo sujeto a variaciones. Es una dependencia respecto del olvido.

*

Qué se nos quiso decir

Qué se nos quiso hacer

*

Indicios y gestos activan la lectura hermenéutica.

*

Por el hecho de tener que volverse hablante entre fortunas e infortunios aparece la interpretación. Y no siempre hay sentido, ni cosas a descifrar, ni traducir.

*

Como defensa de una interpretación ajena, interpretamos más por la violencia de sentirnos interpretados. “Déjame hablar” para que el otro no me interprete. No hay comunicación sino interpretación.

*

Formas cínicas de tolerancia: dar la razón. El chiste es el acto violento. El golpe de comedia propicia la salida de la infantilización. ¿Voy al súper? Una cosa es el silencio y otra callarse con la carga de agresividad. Dicen ilustrando escenas: ¿en serio me pregunta esto como si fuese la madre?

*

Silencio. Como acto ilocusionario: no te hablo. Es peligroso. No puede ser observado con ninguna inocencia. Asumir la injuria y bailar el baile es más saludable.

*

Alguien que dice yo no dije eso y anula la discusión. Alguien que dice yo no quise decir eso, es diferente.

*

Pasaje necesario por la memoria para la interpretación.

*

Foucault sostiene que la interpretación no a un simple movimiento de elucidación o de constatación del sentido de lo interpretado, sino que, al interpretar, imponemos sentido, y lo imponemos con violencia. El intérprete de un libro, de un acontecimiento político o de un gesto que se perfila en medio de una conversación, violenta la textura o la apariencia de esas realidades para imponerles determinados sentidos, desde ciertas perspectivas de valoración, es decir, conforme a determinados intereses.

*

La interpretación es violenta en todos los casos, aunque esa violencia resulte insensible y se disimule detrás de una supuesta voluntad de verdad, porque siempre es interesada y opera desde el punto de vista de ciertos valores. Son las diferencias de intereses y valores, justamente, las que buscan imponerle a lo interpretado tales o cuales sentidos, y no otros también posibles.

*

De una discusión de pareja, dice un comentario, sólo se sale saliendo de la pareja y aún así la discusión puede seguir y la pareja terminar.

*

¿Se puede amar sin comprender? ¿Se puede ver lluvia o es solo humedad?

*

