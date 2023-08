Anotaciones sobre la espalda

*

De espaldas podría ser un pavo real, un capullo de tulipán con un mangangá adentro pero no, es mi hija que baila con un tutú, todo el vapor del tul en su falda, las piernas como dos tallos no están nunca pisando el mismo lugar. Canta una música que inventa. Todas las siestas me siento en su alfombra y ella, de frente al espejo y de espaldas a mí, monta un espectáculo espontáneo que exige mi papel de público. Mirame, mamá. La sentencia que nunca dejará de pronunciar ante mi cuerpo. Y la secuencia que sorprende hasta a ella misma que por momentos la olvida y toma un muñeco y cuenta en prosa algo, una histria de un compañero de jardín, un sueño, lo que la seño le dijo. Después retoma la danza.

*

En sus actividades ahora incorporó canto y cocina. Me dijo “voy a arremangarme para no ensuciar la remera” me advirtió antes de salir, pero logré convencerla de usar manga corta. Es difícil lograr acuerdos con una nena de tres años que insiste en elegir sus gustos: quiero esta calza, quiero esta vincha, estas botas, estas medias. Después de las discusiones me rindo en su cama nueva, le digo inclemente que estoy harta, que si no se viste me voy ¿adónde si me muevo por ella y por su hermano, por el corazón que se acelera en sus respiraciones y toses? Algunas veces quisiera dejarla con el cancán arriba de la pollera y con el calzado de guantes y un short de sombrero con tal de evitarme el disgusto. PERO. Arriar a los potros es otra de las aristas del entrenamiento en la maternidad. La actividad de los 24/7.

*

“Los chicos se van a morir de risa cuando me vean”, la escucho y me río con ella de sus espectativas frente al mundo. Buscamos el agrado o la diversión, conciliar con otras caras, salir a ser reconocidos entre otros. Mi hija de tres años no tiene problema en asumirlo con toda la libertad de sus pelos sobre los ojos, de los labiales corridos hasta las orejas, de las uñas llenas de plastilina: busco espacio en el mundo.

*

Ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso o Es tu risa en los ojos la luz del mundo, pienso en los versos de las Nanas a la cebolla de Miguel Hernández. ¿Qué es un niño si no el eco de los poemas que nos conmovieron?

*

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo