Anotaciones desde el cine

La primera muñeca articulada que tuve fue una Barbie que me regaló mi madrina, no me gustaba mucho el modelo de cuerpo porque tenía las caderas abiertas y la cara más maquillada que la Malibú, pero era mi primera y única Barbie y jugaba con ella todos los días. Había un momento después del mediodía que la casa no emitía ningún sonido excepto el ronquido de mi padre, a esa hora (las trece en punto), mamá cruzaba a dar clases en la escuela. Digo cruzaba porque hacía el camino por la canchita frente a casa que era del terreno de la escuela y entraba por el patio directamente a las aulas. Siempre que pienso la geografía de mi crecimiento en Viale, siento que la ciudad se extendía desde mi casa, la casa de mis padres en calle Córdoba, la que esquivo visitar porque siento que está en ruinas. Todos mis relatos parten de ahí, o vuelven hacia esa unidad celular. Buscando que la memoria no sea ganada por el olvido, o buscando que el lenguaje haga su magia y que esa casa y su historia encuentren el lustre que solo da la literatura.

*

Mis muñecos eran un oso enorme color rojo de peluche rígido que mi tío José me había regalado, había sido de Bárbara, la hija de su última mujer y hermana de mi prima, unos bebotes Yolibel que mamá me compró, otros peluches y la Barbie, con sus versiones genéricas que conseguía en el kiosco de la Estelita, donde Tavi me mandaba a buscarle los diarios. Me gustaba armar la carroza de un auto con sillas de un juego viejo que estaba en el patio sin almohadones, las tumbaba, armaba el carruaje, para mí era un descapotable y viajábamos. Charlaba con todos, nadie podía escuchar nada porque creo que lo hacía mentalmente. Las conversaciones de verdad son esas nunca se pueden reproducir en palabras, esas que hacen un movimiento entre los órganos del cuerpo que te quitan el enojo, que te llenan de entusiasmo, lo más íntimo y parecido a un sueño.

*

Ayer vimos la película de Barbie con el bebé en la falda, lo pasamos de Tizi a mí un par de veces y tomó teta. En silencio siguió los colores de la pantalla, nosotras nos reímos. Algunas escenas me conmovieron más quizás que lo que deberían, aunque no creo que nada deba generar lo mismo en nadie. La creadora de Barbie dice hacia el final que las madres nos detenemos para poder ver que las hijas avanzan hacia el futuro. Ahí me sequé un par de lágrimas.

*

Me gustó la película porque además de tener una fibra fuerte de la narración en la maternidad, también despunta la mirada de la mujer por encima del hombro de la otra mujer. Me gustó porque mostró varones tontos más que malos, como si sus errores comunes estuvieran sostenidos en la naturalización histórica y social, porque por una vez dejamos de ver asesinos por un rato, unas horas adentro de la sala con otras dos chicas, solo cuatro mujeres y un bebé balbuceando. Me gustó que en esa belleza que pareciera no pertenecer al mundo real, la Barbie es además frágil, y dice que llorar es confuso y hermoso.

*

Hace unos días cumplió años Nilda, que además de ser la abuela de mis hijos, es una mujer que despierta mi admiración. En la peli Barbie vuelve a esas mujeres mayores, les elogia la belleza de la piel arrugada, del cuerpo ya achicádose, de las manos que sirven un té tambaleante. Cuando hablo cada día con mi mamá siento que siempre tiene algo para decirme que me incomoda, algo que después voy entendiendo más, algo más profundo que mi reacción momentánea sobre un tema. Generalmente cuelgo después de decirle que estoy ocupada, pero después en mi mente vuelvo a escucharla. Ayer supe que Nilda quiso ponerse la bata que le elegimos de regalo para ir a una fiesta por sus ochenta y ocho años, me dio ternura, me hizo pensar en Francisca con sus caprichos con la ropa: cancanes cuando hace calor, vestidos para la plaza, ropa de dormir para estar despierta. La rebeldía fuera del tiempo propio de la rebeldía. La belleza de defender el deseo. Las barbies envueltas en ropa de otras, con retazos de telas, con hilos de ovillos en un canasto de la casa de la infancia.

*

