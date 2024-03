Ángel Di María confirmó que no jugará los Juegos Olímpicos

Con la ilusión de una posible participación de Lionel Messi , el DT de la Albiceleste juvenil conversó con Fideo, quien le comunicó que "no tenía intenciones de ir a los Juegos" , ya que su ciclo con la celeste y blanca finalizará una vez terminada la Copa América, según sus propias palabras en anteriores declaraciones.

Mascherano confirmó que habló con Messi y que lo invitó a que sea uno de los tres jugadores mayores que puedan participar del certamen olímpico que se desarrollará entre el 26 de julio y 11 de agosto, aunque también sostuvo que "no es fácil". A su vez, fue c onsultado por la posibilidad de Di María, pese a que el jugador del Benfica manifestó que la próxima Copa América 2024 será el cierre de su carrera en la Selección Argentina, y reveló el motivo del porqué de su ausencia.

Qué dijo Ángel Di María cuando Mascherano lo consultó

"Con Ángel también hablé. Sobre todo para preguntarle cuál era la situación porque lo había escuchado y me volvió a ratificar que agradecía la chance pero que él no tenía intenciones de ir a los Juegos. Había tenido la oportunidad (en Beijing 2008) y me comentó que prefería dejarle el lugar a otro chico la oportunidad de vivir la experiencia que él ya la había vivido y tuvo la suerte de ganarlo. Obviamente que desde ese lado ya lo hemos descartado a Ángel", sentenció Masche.

Más allá de la esta declaración de Mascherano, el surgido de la cantera de Rosario Central, a principios de este año, ya había adelantado en una entrevista exclusiva con Líbero que no iba a formar parte del plantel que viajará a Francia.

"Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último", aseguró Angelito.