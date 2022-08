Amor Ameal, distendido en un restaurante pese a la derrota de Boca en Paraná

Patronato le dio un duro golpe a Boca Juniors, al ganarle 3-0 en Paraná, con lo que se profundizó la crisis en el club que preside Ameal.

Boca atraviesa un semestre difícil, tras la eliminación en la Copa Libertadores, la salida de Battaglia, los roces entre los referentes y el Consejo de Fútbol que decretaron la partida de Izquierdoz, y el interinato de Hugo Ibarra -hasta fin de año- con caídas ante San Lorenzo y Argentinos.

Quedó en el puesto 13 de la tabla de posiciones, a 10 puntos del líder Atlético Tucumán.

Como pocas veces, Boca tiene números preocupantes. La llegada de Hugo Ibarra no pudo torcer la mala racha que atraviesa y sigue en caída libre. Tras la derrota por 3-0 ante Patronato de Paraná, el Xeneize se transformó en el equipo más goleado del torneo con 19 goles en contra. Tiene dos más de Central Córdoba, Tigre y Lanús, el último del torneo, que sufrieron 17.

Un equipo sin respuestas

Con 11 fechas jugadas de la Liga Profesional, el equipo del club que preside Amor Ameal suma 15 puntos y está a diez de Atlético Tucumán, único líder del torneo.

Esta es su sexta derrota en el torneo y tercera consecutiva de visitante: 0-1 vs. Central Córdoba, 1-2 vs. Unión, 0-3 vs. Banfield, 1-2 vs. San Lorenzo, 0-2 vs. Argentinos y 0-3 vs. Patronato.

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, y el plantel se retiraron del estadio Presbítero Grella, de Paraná, sin hablar con la prensa luego de la categórica derrota del equipo ante Patronato por 3 a 0.

Con caras largas caminaron el largo pasillo que los llevó al ómnibus que luego los transportó al Aeropuerto de Paraná para volver en vuelo a chárter hacia Buenos Aires.

El técnico no dialogó con los medios tras las tres derrotas que sufrió desde que asumió luego de que Sebastian Battaglia fuera despedido el 6 de julio pasado.