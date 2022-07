Alumnos de Concordia cortaron una calle en protesta

La sentada en la calle comenzó a las 14:30 aproximadamente y se levantó a las 16:30. Según los jóvenes, “un aproximado de 30 escuelas concordienses deberían haber empezado a trabajar porque no llegarán”. Diario EL HERALDO dialogó con las partes del conflicto por los galpones que necesitan los estudiantes para el armado de carrozas, que se exhiben en septiembre por el Día del Estudiante y el inicio de la primavera y es parte de una tradición local. Luego de dos horas llegaron al consenso que despertó los aplausos de estudiantes.

El conflicto entre el Municipio de Concordia y los estudiantes comenzó hace un mes aproximadamente y todavía no se resuelve la entrega de galpones. Según se manifestó en el lugar, se trata de dos galpones que son usados de depósitos que están siendo acondicionados para que los alumnos ingresen de manera segura.

El ambiente estuvo colmado de gritos, enojos, cánticos e intentos de charlas entre las partes que no prosperaron, la escucha fue poca y predominó la queja. Por otro lado, el funcionario Marcelo Cresto, se hizo presente para dialogar con los chicos que estaban reticentes porque, aseguraban, faltaron a la palabra.

Varios actores quedaron directa o indirectamente involucrados: los autos y colectivos con el problema del desvío obligado por el corte de la avenida que divide en dos a la ciudad. Por otro lado distintos representantes del municipio intentando hablar, los estudiantes gritando, algún adulto discutiendo mientras otros trataban de conciliar y calmar las aguas.

LAS DOS POSTURAS

Milagros Fernández, Coordinadora de Defensa y Seguridad de ECU de la Esc. Rca. de Entre Ríos dijo para EL HERALDO ante la consulta: “Ayer -martes 12- se suponía que nos entregaban los galpones, llegamos y no había luz, están llenos de baldosas y otras cosas, obviamente no nos dieron las llaves, nos mienten todo el tiempo y nos faltan el respeto”.

Continuó, “según la última reunión del 23 de junio, tenía que estar la energía y puesta la trifásica pero, no fue así. Tienen que ponerse en nuestro lugar, no podemos entregar a las 30 escuelas que esperan en agosto para que terminen en septiembre porque no pueden hacer nada”, dijo con el apoyo de otros alumnos.

Marcelo Cresto dijo para EL HERALDO, “quiero hablar con los chicos pero se complica, todos gritan y no nos escuchamos, yo al menos vine y lo cierto es que no todo depende de mí, hay muchos factores, intento explicarles que no les mentimos, solo que no llegamos a sacar todas las cosas, mañana (por hoy) continuarán vaciando y acomodando la luz, pero ya tendrán el lugar”.