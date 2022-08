Alergias alimentarias: un nuevo test que compite con las pruebas desafío

Puntos Clave

- Las alergias alimentarias pueden ser difíciles de diagnosticar.

- El estándar de oro es la prueba desafío oral, en la que el paciente ingiere cantidades crecientes del alimento que desea estudiar, y se evalúa si desarrolla una respuesta.

- En los individuos con alergias graves, existe la posibilidad de presentar una anafilaxia, con riesgo de vida para quien la padece.

- Otras pruebas disponibles son los test cutáneos o Prick Test, y la medición de inmunoglobulinas E específicas en sangre, pero son menos precisas, con altas tasas de falsos positivos, y falsos negativos.

- Un grupo de la Universidad de Stanford, California, desarrollo una técnica especial para separar los basófilos, una célula presente en la sangre, y poder evaluar su activación con distintos alérgenos alimentarios en un laboratorio (prueba de activación de neutrófilos).

- Esta técnica nueva, una vez que se logre su miniaturización, estandarización y automatización, podría llegar a constituirse en un nuevo estándar de oro para el diagnóstico de las alergias alimentarias.

¿Qué son las alergias alimentarias?

Las reacciones adversas a alimentos se pueden dividir en alergias alimentarias, en la que interviene un mecanismo inmunológico, y en otras reacciones, en las que no interviene un mecanismo inmunológico.

No todo malestar que sigue a la ingesta de un alimento en particular, es una alergia alimentaria: las reacciones no inmunológicas a los alimentos, es decir, no alérgicas, son mucho más frecuentes (2).

Las alergias alimentarias son provocadas por una respuesta inmune anormal que sigue a la exposición (generalmente, a la ingesta) de una comida.

Hay muchos tipos de alergias alimentarias, cada una con un mecanismo fisiopatológico diferente. Estas se dividen en mediadas por inmunoglobulina E, no mediadas por inmunoglobulina E, y en las que intervienen ambos mecanismos.

¿Cómo se diagnostican las alergias alimentarias?

El diagnóstico de las alergias alimentarias es complejo.

Los pacientes que quieren confirmar, o excluir una alergia alimentaria, deben hacer un test de alergia alimentaria.

El test de alergia alimentaria es el estándar de oro para el diagnóstico, y consiste en una prueba desafío oral: el paciente come cantidades crecientes del alimento que se quiere probar (por ejemplo, maní), cada 15-30 minutos, para ver si aparecen síntomas.

Esto significa que, en las personas con alergias graves, se puede presentar una anafilaxia, con riesgo de vida para el paciente. Esta es una reacción tan grave, que puede incluir dificultad para respirar y caída de la presión arterial, con shock. Por este riesgo, estas pruebas se hacen en instituciones de salud, con un equipo médico preparado para la contingencia, con oxígeno, epinefrina o adrenalina, y albuterol o salubutamol (broncodilatadores inhalatorios).

El test es muy preciso, pero puede ser inseguro y en casos sumamente excepcionales, fatal.

Hay otras pruebas, menos riesgosas, pero que, en caso de ser negativas, pueden no permitir descartar las alergias que se desea estudiar, además de poder tener varios resultados falso positivo:

- Prick test cutáneo o pruebas del pinchazo (se "rascan" o pinchan pequeñas cantidades del alimento en el brazo del paciente).

- Mediciones de inmunoglobulina E específica en para el alimento en estudio, en sangre del paciente.

Ambas pruebas son menos precisas que las pruebas de desafío oral.

Se comercializan además pruebas que utilizan muestras de cabello del individuo alérgico, las que tienen muchos resultados falsos negativos, y pueden ser incluso peligrosas, ya que la persona alérgica puede tener una sensación falsa de seguridad, al creerse no alérgico.

El mejor método diagnóstico para las alergias alimentarias sigue siendo la prueba desafío oral (3).

¿Qué hay de nuevo para el diagnóstico de alergias alimentarias?

Se publicó en Lab on a Chip (4), una revista científica británica de la Sociedad Real de Química enfocada en la miniaturización, el 7 de mayo del 2022, una investigación de un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos (1).

En Gradiente electroforético exponencial para el aislamiento directo de los basófilos en una muestra de sangre entera en un sistema de microfluidos, explican sus hallazgos.

Desarrollaron una técnica para aislar a los basófilos, un tipo de glóbulo blanco, que, una vez estimulado por un alérgeno, liberan histamina, leucotrienos y citoquinas. Estos son el tipo de glóbulo blanco encontrado con menos frecuencia en la sangre: representan en promedio un 0.4% del total de estos.

Usando nanopartículas magnéticas para separar a las otras células de la sangre de los basófilos, lograron separar a estos últimos de la sangre con un campo magnético, en solo 10 minutos. Lograron una pureza de la muestra de alrededor del 94%, con una tasa de degradación de casi un 97%, sin causar degradación o activación no intencional de estos.

Una vez aislados los basófilos en el laboratorio, estos se exponen a los distintos alérgenos, y se evalúa su activación por esto con la medición de la histamina que liberan.

La dificultad de este tipo de pruebas reside en que deben hacerse con sangre "fresca", en el laboratorio, y los pacientes deben estar en cercanía de este.

Esta prueba es un avance en las llamadas "pruebas de activación" de basófilos, que ya se han usado, pero no resultaron ser mi tan rápidas, ni tan eficientes.

Todavía esta técnica tiene que ser estandarizada, automatizada y miniaturizada. En caso de lograrse, una técnica de este tipo podría constituirse en un nuevo estándar de oro para el diagnóstico de las alergias alimentarias.

