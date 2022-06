Alberto Fernández defendió a las organizaciones sociales tras las críticas de Cristina Kirchner

"Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que nos ayudaron a contener a los sectores más vulnerables y llevando solidaridad donde la solidaridad no existía. Quiero agradecérselos aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice", sentenció.

Lo dijo al encabezar este martes, junto a Adolfo Pérez Esquivel y el ministro de Justicia Martín Soria, el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023

El mandatario dijo estar convencido de que el país va "en el camino correcto" y apuntó contra las críticas de la vicepresidenta al advertir que el problema de la Argentina "no está en los necesitados".

"Estamos convencidos de que estamos en el camino correcto y sabiendo que tenemos las mismas dificultades que tuvo la Argentina cada vez que creció, y tendremos que tomar las medidas que haya que tomar para ordenar el Estado, para lo que sea necesario ordenarlo. El verdadero problema de la Argentina está allí, no en los necesitados", sentenció.

Fernández siguió con las críticas al discurso de la titular del Senado: "Yo les pido que no cedamos, que sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas muchas veces injustas".

El encuentro se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y participaron también la directora del CIPDH-Unesco, Fernanda Gil Lozano, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Durante su exposición, el mandatario también enfatizó que las organizaciones sociales trabajaron "para que la Argentina no explote".

"Acuérdense, hagan memoria, cuando nosotros llegamos la verdadera discusión era ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la Argentina haya un estallido social? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que ocurra el primer saqueo? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la gente se levante demandando comida? Nada de eso pasó y en gran medida porque las organizaciones sociales estuvieron acompañándonos, estuvieron al lado de los más necesitados, no se llevaron la plata de los vulnerables, los acompañaron y los alimentaron, a todos ellos gracias".