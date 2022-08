Agustín Rossi seguiría atajando en Boca a pesar del conflicto con el Consejo de Fútbol por su renovación

03 de agosto de 2022 - 16:08

El arquero no llegó a un acuerdo con los dirigentes para extender el contrato y su futuro parece estar lejos del Xeneize después del 30 de junio de 2023. No obstante, a priori no sería marginado del plantel