Agmer se reúne en Colón y define su postura

“Hace mucho tiempo que desde esta Comisión Directiva Central de Agmer veníamos alertando sobre los peligros que significaban la llegada de gobiernos de derecha y reaccionarios. Alcanza con repasar algunas de nuestras declaraciones, documentos o publicaciones como los ‘Cuadernos de Apuntes’ para hacernos una idea, medianamente clara, de la tragedia que acechaba”, manifestaron desde el gremio.

“Hoy, a casi cinco meses apenas, navegamos en aguas de un mar caótico. Provocado por un gobierno nacional desquiciado de furia, que disfruta ver sufrir a las y los trabajadores, que todos los días expulsa a la pobreza a miles de compatriotas, que despedaza la clase media y les niega recursos legítimos a las provincias; que provocó la desaparición del Fonid, la Conectividad y los programas nacionales para educación. Nuestro salario docente se encuentra devaluado por dos factores: pérdida del incentivo y disparada inflacionaria. Queda sobradamente claro, entonces, el horizonte de disputa: salarios por encima de la inflación y la restitución de los fondos nacionales; y también garantizar, resguardar y conquistar más derechos. Salarios y derechos, para nosotras y nosotros, no marchan por andariveles separados”.

“En este contexto, que es en estos tiempos día a día, batallamos por no descuidar ambos frentes. Y, sin perder de vista nuestro horizonte, tensionamos para que el salario se mueva lo máximo posible en esta realidad mientras intentamos abortar cualquier intento de intimidación y sanción a nuestras compañeras y compañeros”.

“Necesitamos que la disputa salarial también contenga el bienestar laboral de la docencia. Este es, sin más, el fundamento de nuestras decisiones”, agregaron.

“Como trabajadoras y trabajadores estamos convencidos que, en medio de este caos pergeñado desde la perversidad del poder económico, es clave lograr una agenda que aporte previsibilidad salarial a la docencia. No podemos continuar discutiendo mes tras mes y corriendo los números desde atrás. Por ello nuestra insistencia en el último encuentro paritario sobre establecer un programa salarial de mediano alcance, semestral, de manera que nos permita ir recuperando masa salarial y de llegar a julio igualando la inflación y, es nuestro anhelo, con puntos por encima de la misma. Una agenda, entonces, que aporte racionalidad y contribuya al bienestar del magisterio”.

“Para ello, convocamos a la continuidad de nuestro CCV Congreso Extraordinario, en la búsqueda de nutrir desde nuestro sector los mejores criterios y caminos para que el esquema que logramos sea realmente significativo y, así, podamos volver a observar un salario digno, que devuelva tranquilidad a nosotras, nosotros y nuestras familias”.

De cara al congreso, el jueves se realizaron asambleas en las escuelas nocturnas, el viernes se hizo lo propio en los turnos mañana y tarde y, también las Asambleas Resolutivas, indicaron desde Agmer y recordaron que la continuidad de la Paritaria Salarial Docente está prevista para no más allá del 3 de mayo.

Agmer: el comunicado de los docentes

“El voto de nuestras afiliadas y afiliados nos puso acá, no para ser meros relatores o cronistas de la realidad. Son momentos dramáticos en donde convivimos constantemente entre la angustia, el malestar y la preocupación de un futuro incierto. Por ello nosotros tenemos la obligación de no resignarnos; es lo que hacemos, con aciertos y errores, pero alejados de cualquier especulación o demagogia tribunera. Esta conducción no hace ningún juicio de valor ni jamás andaremos buscando responsables por el tipo de sufragio que puso a estos gobiernos de derecha. Democracia no significa ejercitar persecución hacia el otro/a, ni agraviar o acusar falsamente; por el contrario, debe fundamentarse a partir del respeto (profundo y ético) del pensamiento distinto.

“Agmer ha superado otras crisis, diferentes quizás. Estamos convencidos que, sosteniendo la unidad y fortaleza interna, superaremos también estos tiempos dramáticos”, concluyeron.