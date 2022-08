AFIP controla la "triangulación" denunciada por Massa: de qué se trata

"Al ser más amplia la brecha cambiaria, es mayor la ganancia para el que desarrolla este tipo de maniobra, tanto la sobrefacturación de importaciones para hacerse de dólares en el país al tipo de cambio oficial y luego cambiarlo en el exterior al dólar financiero, como la subfacturación de exportaciones donde se ahueca la base imponible en argentina para dejar los dólares en el exterior", explicó Michel. Y agregó: "La triangulación en sí no es algo irregular, es común en el comercio exterior que la mercadería venga de un lugar y sea facturado desde otro país; lo que estamos analizando acá, son operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país, la factura de otra jurisdicción, pero sobrefacturada; es decir, a un precio superior a lo que vale la mercadería. Por ejemplo: máquinas electrónicas o mineras de bitcoin que vienen desde China, se facturan desde una empresa de Estados Unidos pero el valor de la factura de la empresa americana es superior al valor de origen de la mercadería que salió de China. Entonces, si no hay un valor agregado o un proceso productivo adicional, no hay justificativo, más allá del transporte, para que tenga un valor de sobrefacturación sustancial. Estas son las maniobras que en Aduana empezamos a trabajar desde la AFIP".

El funcionario entrerriano ratificó los números dados a conocer por Massa en torno a este tipo de operaciones -13.640 en 722 empresas- y dijo que fueron por un valor aproximado de 1.250 millones de dólares. Dio a conocer, asimismo, que ya se avanzó con denuncias: "La semana pasada hicimos la denuncia de una maniobra burda, donde se trataban de importar plaquetas de video para el área aduanera especial de Tierra del Fuego, que además tiene los beneficios de no pagar derechos por ser un área aduanera especial. Lo único que se importaban eran plaquetas simuladas de aluminio, la mercadería no tenía más valor que el peso mismo. Eso se denunció en la Justicia. La jueza avanzó mucho, pidió la suspensión del CUIT de la empresa y ahora estamos estableciendo mecanismos para que esa información, como la factura se pretendió hacer a través de un banco americano, ponerla a disposición de la Unidad Antilavado Americana para que avance con la investigación en la Justicia de Estados Unidos".

"Estamos planteando, más allá de trabajar caso a caso, tratar de generar una cuestión de percepción de riesgo a futuro para corregir la conducta. Y eso también lo delineó el administrador federal Carlos Castagnetto, atento a que lo que se busca es esa percepción de riesgo para corregir conductas a futuro de operaciones irregulares de importación donde lo que se quiere hacer es sacar los dólares del país, los cuáles deberíamos aplicarlos a la producción y el empleo", resaltó luego el director de Aduanas.

Michel explicó luego: "Estamos intimando de manera electrónica a todos los importadores, para que acompañen la documentación y den explicaciones, al igual que a todas aquellas empresas que pudieron acceder al mercado de cambios e importaron a través de medidas cautelares. La Aduana detectó en algunos casos cautelares que obtiene una empresa y luego le cede a una tercera empresa la marca por un período muy corto, para usarla y hacerse de la mercadería. Cuando una empresa va a la Justicia y obtiene una cautelar, tiene que acreditar lo que dice la Ley de Cautelares del peligro en la demora. Hemos detectado casos donde la mercadería que se importó a través de una cautelar de hace un año, todavía está en stock en la empresa. Por lo tanto, ¿cuál fue el peligro en la demora? Estamos poniendo en conocimiento al juez para que tenga en cuenta esta situación, porque en muchos casos fue engañado. Eso está previsto penalmente como estafa procesal, porque la empresa dijo una cosa y después hizo otra".

Para el funcionario de AFIP es central "potenciar todo el intercambio de información fiscal internacional". Y detalló: "AFIP recibe información de 106 países y envía a otros 77, con lo cual tenemos una red de muy amplia que nos permite poder acceder a información tanto fiscal como bancaria y aduanera de muchos lugares. Todo eso lo tenemos que potenciar. Estoy seguro de que Castagnetto lo va a hacer y vamos a poder trabajar coordinadamente en ese sentido".

Michel puso el ojo además en la "carga impositiva" del país: "Hay que analizarlo en conjunto, con todo lo que es la recaudación de tributos provinciales y municipales, que afectan el sistema tributario. Estamos en una situación de tanta sensibilidad, que todos estos temas hay que trabajarlos en una mesa, los tiene que definir el ministro de Economía con el presidente, y ver cómo avanzamos en una reforma tributaria más progresiva".