A River le tocó un grupo fácil, la suerte de los argentintos

El Ciclón no tuvo tanta suerte: le tocó ir a Brasil contra Palmeiras y otro trayecto XL a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle en la altura. La zona F la completa Liverpool de Uruguay. Estudiantes también tiene a un brasileño, Gremio, además de The Strongest de Bolivia en la altura de La Paz y Huachipato de Chile en el Grupo C.

Por su parte, el Canalla fue al G con Peñarol de Uruguay, Atlético Mineiro de Brasil y Caracas de Venezuela y la T al B junto a San Pablo de Brasil, Barcelona de Ecuador y Cobresal de Chile, también en altura.

Los grupos de la Copa Libertadores 2024

COPA LIBERTADORES.jpg

Fuente: TyC Sports.