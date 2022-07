18 años sin Fernanda Aguirre: "Ella está viva"

Cada 25 de julio es un día de dolor para la familia. "Es muy difícil; es una situación muy difícil de llevar. No es fácil. No se lo deseo a nadie. Su mamá se fue siguiendo buscándola y no pudo ser así", expresó la tía.

Liliana lamentó que su hermana murió sin saber qué pasó: "Su tristeza pudo más y se la llevó. Incluso el año pasado falleció mi mamá también. Ella pedía a Dios, pero no pudo pasar, no tuvimos novedades".

En ese sentido, lamentó: "Seguimos en la misma incertidumbre de siempre, de saber dónde está, qué pasó con ella, cómo está, qué es lo que hicieron con ella".

"Está con vida"

Consultada por las esperanzas de encontrarla con vida, manifestó: "Sí, por supuesto que creemos que está viva, en algún lugar y la esperamos. Seguimos con la esperanza de que ella vuelva a estar con nosotros. Ella está viva y no nos vamos a resignar hasta saber qué pasó con ella, queremos justicia".

Del mismo modo, en relación a estas afirmaciones, sostuvo: "Yo creo que si hubiese pasado otra cosa, hubiera aparecido, pero acá no se encontró nada".